Serie Chespirito: Así fue el último capítulo

La serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ llegó a su fin. Luego de ocho capítulos, la producción de HBO Max recibió buenos comentarios tras su episodio final, el cual reveló nuevos conflictos entre el elenco, pero también cerró con una escena conmovedora que se ha vuelto viral en redes sociales.

La historia de amor entre Chespirito y ‘Maggie’ llega a su clímax

El jueves 24 de julio se estrenó en la plataforma de streaming el último capítulo de la bioserie basada en la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños. En este episodio se profundiza en la relación de Chespirito con ‘Maggie’, personaje que representa a Florinda Meza, y se confirma la separación con su primera esposa, Graciela Fernández.

La escena deja entrever que, pese al rompimiento, siempre habría un cariño entre ambos, en uno de los momentos más íntimos del episodio.

Conflicto con su productor y la influencia de Doña Florinda

Otro momento clave fue la pelea entre Gómez Bolaños y su productor Mariano, quien representa a Enrique Segoviano. En dicha escena, Mariano culpa a Doña Florinda de haber destruido la armonía entre el elenco de la Vecindad del Chavo del 8.

Este conflicto da cierre a tensiones históricas que rodearon la producción original del programa.

Nace 'El Chanfle' y el sueño de jugar para el América

También se retrata cómo nació la idea de la película ‘El Chanfle’, en la que Gómez Bolaños interpreta a un aguador que cumple su sueño de jugar con el Club América en el Estadio Azteca.

Esta parte rinde homenaje a la pasión de Chespirito por el fútbol, especialmente por el equipo azulcrema.

El emotivo cierre: "Qué bonita vecindad"

La serie termina con una escena que ha emocionado al público: todos los personajes aparecen en la vecindad del Chavo, ejecutando una coreografía colectiva al ritmo de una de las canciones más icónicas del programa:

“Qué bonita vecindad”

¿Habrá segunda temporada?

Tras la buena recepción del último episodio, muchos fans piden una segunda temporada, y todo indica que ya está en marcha.

“Ya estamos haciendo la segunda temporada. No sé dónde o cómo, no me encargo de eso, no sé dónde se vaya a transmitir, no tengo ni idea, pero prefiero que me avisen nada más qué va a pasar y otras cosas que tienen que ver”, comentó Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito y productor de la serie, en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

