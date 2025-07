¿Habrá segunda temporada de Chespirito: Sin querer queriendo?

La serie Chespirito: Sin querer queriendo ha sido todo un éxito y, a falta únicamente de dos capítulos para que llegue a su fin, muchos ya se preguntan si habrá segunda temporada. Aquí te contamos lo que se sabe sobre los planes para darle continuidad a este proyecto.

La serie de Chespirito consta de ocho capítulos/HBO Max |

Éxito rotundo en HBO Max

Producida y transmitida por la plataforma HBO Max, esta serie de ocho capítulos retrata la vida de Roberto Gómez Bolaños, sus inicios y cómo logró llevar a la pantalla chica con éxito a varios de sus personajes como El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho.

Sin embargo, debido a su gran éxito y a que únicamente faltan dos episodios más para que concluya, surge la duda sobre si habrá una segunda temporada, al considerarse que restan muchas etapas por contarse de la vida del actor y comediante que no podrían abordarse solo en dos capítulos.

¿Qué dicen los actores?

En una reciente entrevista radiofónica con Marco Antonio Regil, los actores Pablo Cruz Guerrero y Miguel Islas, quienes interpretan a Chespirito y Ramón Valdés respectivamente, señalaron que no tienen información sobre una nueva temporada.

El Chavo del 8 y los demás personajes de Chespirito son parte clave de la historia de la TV/Televisa |

Lo único que es un hecho, aseguraron, es que la historia no quedará incompleta, pese a que originalmente estaban contemplados 20 capítulos y no solo ocho.

Roberto Gómez Fernández sí confirma segunda temporada

Quien sí confirmó que habrá una segunda temporada fue Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante y productor de la serie, junto a su hermana Paulina Gómez.

“Ya estamos haciendo la segunda temporada. No sé dónde o cómo, no me encargo de eso, no sé dónde se vaya a transmitir, no tengo ni idea, pero prefiero que me avisen nada más qué va a pasar y otras cosas que tienen que ver”, comentó en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Todo indica que sí habrá segunda temporada de la serie de Chespirito/HBO Max |

¿Y una serie animada?

En esa misma entrevista, Gómez Fernández también reveló que habrá una serie animada:

“Hay varias cosas en el camino. No puedo adelantar mucho ahorita ya porque además ya subieron un adelantillo. Ya hicimos una serie animada del Chapulín Colorado que tiene un twist interesante; o sea, no es nada más la serie original traducida en animación, tiene ahí unos cambios importantes”, agregó.

