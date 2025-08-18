CURP Biométrica llega a CDMX: Dirección donde ya la puedes tramitar

Será a partir del próximo 16 de octubre cuando la CURP biométrica comience a tramitarse para ser admitida en cualquier trámite en todo México. Además, ya se dio a conocer la dirección en la Ciudad de México donde las personas de cualquier edad podrán acudir a registrar sus datos biométricos.

¿Qué es la CURP biométrica y para qué servirá?

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica será un trámite voluntario y gratuito, y estará disponible incluso para recién nacidos.

“Se trata de tener registros desde el nacimiento, y esa parte que no está contemplada en las credenciales del INE, es ahora una responsabilidad del RENAPO (Registro Nacional de Población). En todos los países hay identificación personalizada, una identificación oficial para los niños, niñas y adolescentes, y en nuestro país hace falta a los menores de 18 años”, explicó la funcionaria.

Ya se habilitaron módulos del Registro Civil para el trámite de la CUPR Biométricas/X |

¿Dónde se puede tramitar?

Actualmente ya hay algunos estados con módulos del Registro Civil donde las personas pueden acudir de manera voluntaria para registrar sus datos biométricos.

En la Ciudad de México, también se habilitó una oficina para iniciar el trámite presencial de la CURP biométrica.

“Actualmente contamos con 145 módulos a lo largo del país (…) son 24 estados los que participan en este plan piloto. Tenemos un módulo de RENAPO en las oficinas de la calle de Londres, donde se pueden tomar los biométricos; también en los registros civiles de cada entidad”, indicó Arturo Arce Vargas, director general del RENAPO.

En CDMX las oficinas de RENAPO servirán para el trámite d ela CURP Biométrica/X |

Dirección del módulo en CDMX

Las oficinas de RENAPO en la Ciudad de México se ubican en:

Calle Londres #102 , colonia Juárez , alcaldía Cuauhtémoc





Muy cerca de la Glorieta de Insurgentes





También podrás hacer el trámite en línea

Se informó que la CURP biométrica también podrá tramitarse de forma digital, a través de la aplicación Llave MX, autorizando el uso de datos biométricos previamente registrados en otras instituciones como el SAT, INE o la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“(En este caso) se verá si existen otros datos que ya hayan sido entregados en alguna otra institución, por ejemplo, en Relaciones Exteriores a través de pasaportes. Si ya existe un registro, entonces se dará el consentimiento del titular de estos datos para que esa información sea transferida o no a RENAPO”, explicó Arce Vargas.

Así lucirá la nueva CURP con datos biométricos/ChatGPT |

¿Qué datos tendrá la CURP biométrica?

Además de los datos tradicionales, la nueva CURP incluirá fotografía, huellas dactilares e iris.

Datos incluidos en la CURP biométrica:

Nombre completo





Fecha de nacimiento





Sexo





Lugar de nacimiento





Nacionalidad





Fotografía





Huellas dactilares





Escaneo del iris





¿Será obligatoria?

No. Se reiteró que la CURP biométrica no será obligatoria. Su trámite será voluntario, pero sí funcionará como un documento de identificación oficial válido para cualquier trámite, ya sea público o privado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Camarógrafo y reportero captan en vivo choque contra ambulancia en CDMX



