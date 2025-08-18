Ya no estás obligado a contestar fuera de tu horario laboral: CDMX aprobó esta reforma

Adiós a los mensajes por WhatsApp a medianoche, a los correos en domingo y a las llamadas del jefe cuando ya te fuiste a casa. El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que protege a las personas trabajadoras de ser molestadas fuera de su jornada laboral, incluyendo sus días de descanso.

Un derecho para apagar el celular sin culpa

La iniciativa —aprobada con mayoría— reconoce oficialmente el derecho a la desconexión digital. Eso significa que, fuera del horario laboral, ningún trabajador o trabajadora estará obligado a responder mensajes, llamadas ni correos electrónicos relacionados con el trabajo.

“La vida va más allá de la jornada laboral… la productividad no se mide por estar disponible 24/7”, señaló la legisladora Buendía García, impulsora de la propuesta.

La medida busca frenar lo que califican como una “esclavitud moderna”, en la que la tecnología extiende las jornadas laborales más allá de lo permitido, afectando el bienestar físico, mental y emocional de las personas.

Las notificaciones fuera de horario ya no son tu problema

Con esta reforma, el Congreso capitalino plantea que el descanso real es un acto de justicia. Por eso, a partir de la entrada en vigor de esta medida, se considerará una falta laboral o incluso una forma de explotación forzar al personal a mantenerse conectado fuera de su turno.

Castigos para la explotación laboral

Además del derecho a desconectarse, la legislación contempla penas más severas para quienes incurran en explotación laboral: de 3 a 10 años de prisión y multas de 5 mil a 50 mil días de salario mínimo, dependiendo de la gravedad del caso.

También incluye equidad salarial

La reforma también integró una propuesta para erradicar la brecha salarial de género. El dictamen reconoce como derecho el pago igual por trabajo de igual valor, sin importar si lo realiza un hombre o una mujer.

“Es un acto de justicia social… en esta ciudad, el valor de una persona no se determina por su género”, enfatizó la presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas.

¿Cuándo entra en vigor?

El dictamen entrará en vigor una vez publicado en la Gaceta Oficial. A partir de entonces, las y los trabajadores podrán apagar el teléfono sin culpa y sin miedo a represalias laborales.

