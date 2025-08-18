‘Mayo’ Zambada se declarará culpable ante la corte de Nueva York el 25 de agosto

Una audiencia decisiva se llevará a cabo el 25 de agosto a mediodía en la corte del Distrito Este de Brooklyn, con el juez Brian M. Cogan, quien también dirigió el caso contra Joaquín “El Chapo” Guzmán. En esta sesión, se espera que Ismael “El Mayo” Zambada se declare culpable de los cargos federales que enfrenta, marcando un cambio estratégico respecto a su postura anterior de inocencia.

Fue en 2024 cuando el cofundador del Cártel de Sinaloa fue detenido/X |

Acuerdo con el Departamento de Justicia y pena de muerte descartada

El cambio de declaración forma parte de un acuerdo negociado con el Departamento de Justicia, que el 5 de agosto confirmó que ya no buscará la pena de muerte contra Zambada. A cambio, el capo permitiría su procesamiento sin juicio y podría colaborar como testigo protegido.

La audiencia será el próximo 25 de agosto en la Corte de Nueva York/Pixabay |

Contexto del caso y antecedentes legales

Zambada fue detenido en julio de 2024 al llegar a El Paso, Texas; luego fue extraditado y, en su primera audiencia el 13 de septiembre de 2024, se declaró no culpable de los cargos que incluyen tráfico de narcóticos, armas, lavado de dinero y crimen organizado.

'Mayo' Zambada evitará la pena de muerte/X |

El nuevo escenario indica una vía negociada que podría poner fin al riesgo de sentencia capital a cambio de colaboración con las autoridades estadounidenses.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ninel Conde es eliminada de La Casa de los Famosos... ¿pero fue por decisión propia?



