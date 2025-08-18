Elecciones Bolivia 2025: Pierde la izquierda después de 20 años en el poder

Los bolivianos irán a un balotaje tras unos sorpresivos comicios presidenciales que dieron el triunfo a un senador de centro que no figuraba entre los favoritos, aunque sin que obtuviera los votos necesarios para asegurar su victoria en primera vuelta.

Rodrigo Paz, un político considerado de centro y moderado, se enfrentará al derechista y expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien finalizó en segundo lugar en los comicios del domingo, según los resultados preliminares divulgados por el tribunal electoral.

Rodrigo Paz dio la sorpresa y se llevó la mayoría de votos/AP |

Con cerca del 91% del conteo preliminar oficial, Paz recibió el 32,8% de los votos y Quiroga 26,4%. Para ganar en primera vuelta, un candidato necesitaba más del 50% de los votos válidos o al menos 40% y una ventaja de 10 o más puntos porcentuales sobre el que va en segundo lugar.

La jornada marcó el fin de dos décadas de gobiernos de izquierda

Oscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, dijo que con el conteo preliminar se podía anticipar la segunda vuelta, la cual se realizará el 19 de octubre.

Jorge Quiroga obtuvo el segundo lugar/AP |

Paz, de 57 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó entre 1989 y 1993.

El empresario millonario Samuel Doria Medina, quién apareció en los sondeos previos como uno los favoritos, admitió que los resultados no le favorecían.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano, dijo que los resultados mostraban claramente el deseo de cambio de los bolivianos.

“Hemos clasificado a una final, no hemos ganado nada", dijo tras conocerse los resultados. "Que sea una lección: Bolivia no sólo está pidiendo un cambio de gobierno, está también pidiendo un cambio en el sistema político”.

Será en octubre cuando se realice la segunda ronda de votaciones/AP |

Añadió que espera sumar más apoyos de cara a la segunda vuelta para cambiar el modelo económico del actual gobierno izquierdista y lograr un parlamento “con estabilidad y gobernabilidad”.

Quiroga, el segundo lugar, felicitó a Paz

“Estamos en segunda vuelta", dijo y comentó que para la segunda vuelta centrará su campaña en cómo resolver la crisis económica, que es la principal preocupación de los bolivianos.

El triunfo de Paz sorprendió a varios debido a que nunca estuvo entre los primeros lugares de las preferencias, y analistas han comenzado a tratar de desentrañar la razón.

