Estafa telefónica en nombre del SAT: así funciona el nuevo fraude

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una advertencia a nivel nacional tras detectar una nueva modalidad de fraude que utiliza llamadas telefónicas para engañar a los contribuyentes y obtener su información personal y fiscal.

De acuerdo con la dependencia, los estafadores se hacen pasar por funcionarios del SAT y, mediante un tono alarmista, intentan persuadir a las víctimas con frases como: “su cuenta ha sido bloqueada por un presunto adeudo fiscal” o “necesitamos actualizar su información para evitar sanciones inmediatas”. El objetivo es que los contribuyentes entreguen datos sensibles como el RFC, contraseñas o incluso la firma electrónica.

Cómo operan los delincuentes

Las investigaciones del SAT revelan que el modus operandi de los estafadores sigue un patrón común:

La llamada inesperada. Se comunican con un tono formal y amenazante para generar confianza y miedo.

Solicitud de datos. Buscan obtener información confidencial, como contraseñas y e.firma.

Presión emocional. Usan advertencias sobre multas y sanciones para forzar decisiones rápidas.

Suplantación de identidad. Algunos delincuentes utilizan sistemas que simulan ser del SAT para aparentar legitimidad.

Recomendaciones del SAT

Ante esta situación, la autoridad fiscal recomendó a los contribuyentes:

Colgar de inmediato si alguien pide datos confidenciales en nombre del SAT.

Verificar la autenticidad de cualquier comunicación llamando a los canales oficiales.

Nunca proporcionar RFC, contraseñas ni e.firma por teléfono.Reportar las llamadas sospechosas directamente en el

oficial del SAT o a través de sus redes sociales verificadas.

Fraudes similares en el pasado

Esta no es la primera vez que se detecta un intento de fraude contra contribuyentes. En meses anteriores, el SAT también alertó sobre correos electrónicos falsos del Buzón Tributario, utilizados para instalar virus y obtener información bancaria y fiscal.

Con este nuevo esquema vía telefónica, la institución subraya la importancia de mantener la vigilancia y compartir la alerta con familiares, especialmente adultos mayores, quienes suelen ser blanco frecuente de estos engaños.

