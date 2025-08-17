IMSS anuncia confirma notica en Modalidad 40, lo que facilitará a los pensionados

En una estrategia que busca facilitar a los asegurados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó una nueva forma de pago para aquellos inscritos en la Modalidad 40, también conocida como “Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio”.

Esta opción permite que las personas que han dejado de trabajar y cotizar ante el IMSS, puedan seguir aportando a su pensión de manera voluntaria. Es una opción que favorece a extrabajadores que ya no están dados de alta con un patrón pero desean seguir cotizando para: Aumentar su pensión futura; conservar semanas cotizadas, o mejorar su salario base de cotización (SBC).

Y este semana se dio a conocer que los inscritos en este formato ahora tendrán la opción de realizar su pago mensual en línea, a través del sistema SPEI. Con ello, les ahorrará la necesidad de acudir físicamente a las ventanillas bancarias.

El IMSS hizo un anuncio importante | FREEPIk

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la Modalidad 40 del IMSS?

Se acuerdo con la página del IMSS, a la Modalidad 40 pueden incorporarse las personas que cotizaron antes del 1° de julio de 1997, es decir, los que forman parte de la Ley del Seguro Social de 1973, o bien aquellas que están sujetas a la ley vigente.

Este esquema aplica para trabajadores que: Estén dados de baja del régimen obligatorio del IMSS; tengan al menos 52 semanas cotizadas antes de la baja, o no hayan pasado más de cinco años desde su última cotización.

Los documentos que necesitan para inscribirse son:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

Identificación oficial vigente, original y una copia

Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafa o huella digital, original y una copia

Comprobante de domicilio, original y una copia

Con la Modalidad 40, las personas pueden hacer aportaciones voluntarias | FREEPIK

¿Cuál es el pago mensual bajo la Modalidad 40 del IMSS?

El pago se calcula con base en el salario elegido para cotizar. Este salario no puede ser inferior al registrado al momento de tu baja en el último empleo, ni superar el límite máximo establecido en el Artículo 28 de la Ley del Seguro Social.

Para pagar en línea la Modalidad 40 del IMSS debes seguir los siguientes pasos:

Accede al sitio web o aplicación móvil de tu banco

Selecciona la opción “Transferencia SPEI” o “Transferencia a otro banco”

Utiliza la información que aparece en tu recibo o aviso de pago mensual (esta llega a tu correo si te registraste en línea, o puedes obtenerla en tu subdelegación si realizaste el trámite de forma presencial)

Efectúa el pago y guarda el comprobante o toma una captura de pantalla en caso de que necesites hacer alguna aclaración con el IMSS

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Beatriz Gutiérrez Müller se muda al exclusivo barrio La Moraleja de Madrid

Ahora los asegurados podrán pagar en línea | FREEPIK