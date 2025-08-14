INAPAM: descuentos especiales por el Día del Abuelo 2025 en viajes, restaurantes y más

En el marco del Día del Abuelo 2025, que se conmemora el próximo 28 de agosto, la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se convierte en la llave de acceso a descuentos exclusivos para personas mayores de 60 años. Estos beneficios abarcan sectores como viajes, restaurantes, salud visual, compras y entretenimiento.

Descuentos en gastronomía

En la Ciudad de México, restaurantes como Bellini Montecito (15 %), Nuevo Tehuacán (10 %), Chilpa Condesa (10 %), Montmartre Bistró (20 %) y Green Bar (15 %) aplicarán rebajas especiales. También participan Starloks Coffee & Bistró, Tortas Albaricoque, Restaurant Vegetariano Lindavista, Vegetariano Víctor Zepeda Sandoval, Darsky Coffee y La Pescadería, con descuentos que van del 5 % al 20 %.

Viajes y transporte

Las aerolíneas Aeroméxico (15 %), Mexicana (20 % en la opción “Soy adulto mayor +60”) y Volaris (membresía v.club gratis por un año) ofrecen ventajas para volar más barato. En transporte terrestre, empresas como ADO, ETN, Turistar y Primera Plus ofrecen hasta 50 % de descuento en taquillas, mientras que taxis ejecutivos en CDMX aplican rebajas del 15 %.

Hospedaje y turismo

Complejos vacacionales del IMSS ofrecen 30 % de descuento en hospedaje y 50 % en entradas a balnearios. Agencias como Forza Travel, Montes Azules, Sparcia Travel y TPM Turismo manejan ofertas que van del 3 % al 50 %, dependiendo del destino y la temporada.

Salud visual y compras

Ópticas como Devlyn (20 % y examen gratis), Lux (15 %), +VISIÓN (10 %-40 %) e Instituto Médico de la Visión (hasta 50 %) forman parte de la campaña. En tiendas, destacan FRAICHE (20 %), Suburbia (5 %), Flexi (10 %), Yves Rocher y Onena con promociones especiales.

Cómo tramitar la tarjeta INAPAM

Para obtener la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es necesario cumplir con el requisito principal de tener 60 años o más. El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos del INAPAM ubicados en todo el país.

Documentos requeridos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Acta de nacimiento (original y copia).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Dos fotografías tamaño infantil, recientes, a color y con fondo blanco.

El procedimiento consiste en acudir al módulo más cercano, presentar los documentos y llenar una solicitud con datos personales. En la mayoría de los casos, la entrega de la tarjeta se realiza el mismo día.

Más que un beneficio económico

El programa INAPAM no solo representa un ahorro económico, sino que promueve el bienestar y la inclusión social de las personas adultas mayores, facilitando su acceso a servicios, cultura y turismo a precios preferenciales.

