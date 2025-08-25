Peso Pluma se proclama “El Rey de los Corridos”

El fenómeno musical de Peso Pluma volvió a encender la conversación pública luego de que, en entrevista con Esquire UK, el intérprete de corridos tumbados se autoproclamara como “El Rey de los Corridos”. La declaración no tardó en viralizarse y dividir posturas entre quienes respaldan su éxito y quienes lo acusan de exceso de confianza.

Durante la charla, el cantante habló de su estilo reservado y aseguró que no está dispuesto a cambiar su manera de manejar la fama:

“Me gusta ser anónimo. Si ven mi Instagram y demás, no soy el tipo de artista que publica lo que hace minuto a minuto. Así es como me gusta ser y no voy a cambiar por nadie”.

Asimismo, Peso Pluma confesó que siempre creyó en su destino de grandeza y que su presente artístico es la prueba de ello:

“Siempre supe que iba a ser grande, no sabía qué nivel ni adónde llegaría, pero siempre supe que tenía algo que ofrecerle al mundo. Estoy contento con cómo me fue y agradecido con Dios por darme esta oportunidad y convertirme, supongo, en el Rey de los Corridos”.

Las plataformas digitales no tardaron en reaccionar. En X (antes Twitter) se multiplicaron los comentarios cuestionando su autoproclamación:

“Un cabrón que jamás ha pegado una rola en solitario no puede venir a autoproclamarse el rey de los corridos”

“Dos álbumes lleva pegados la criatura”.

Más allá de la polémica, Peso Pluma se mantiene como una de las figuras con mayor proyección internacional dentro del regional mexicano. Su fusión de corridos tumbados con trap latino y reguetón le ha permitido conquistar audiencias globales y situar el género en escenarios que antes parecían inalcanzables.

