VIDEO: Falla al aterrizar: aeronave se accidenta en aeropuerto de Cuernavaca

La tarde del sábado 16 de agosto se registró un accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca Mariano Matamoros, ubicado en el municipio de Temixco, Morelos. Una avioneta tipo Cessna 150 con matrícula XB-JNK sufrió un percance al intentar aterrizar en la pista 21 de la terminal.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 15:10 horas, cuando la aeronave se desplomó y posteriormente comenzó a incendiarse.

Ambos fueron auxiliados en el lugar por cuerpos de emergencia y trasladados a un hospital,

Los tripulantes heridos

En el interior de la avioneta viajaban dos personas, piloto y copiloto, quienes resultaron con quemaduras de primer y segundo grado en brazos, piernas y rostro. Ambos fueron auxiliados en el lugar por cuerpos de emergencia y trasladados a un hospital, donde se reportan en condición estable.

Los primeros informes indican que los ocupantes lograron salir por sus propios medios y fueron encontrados dentro de una camioneta dentro del aeropuerto, antes de ser atendidos por paramédicos.

#Breaking Un Cessna C150 con matrícula XB-JNK sufrió un percance en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros en #Cuernavaca. De acuerdo a la aplicación de rastreo Flightradar24, la aeronave se encontraba realizando practicas de toques y despegues. Hasta el momento se… pic.twitter.com/JzszE5JuwC — EnElAire (@Enel_Aire) August 16, 2025

Respuesta de las autoridades

Equipos de bomberos, paramédicos y seguridad aeroportuaria actuaron de inmediato para sofocar las llamas y asegurar la zona, evitando mayores daños. El incendio fue controlado en cuestión de minutos, aunque la aeronave quedó prácticamente destruida.

El Grupo Aeroportuario Marina, responsable de la administración de la terminal, señaló que se trabaja de manera conjunta con las autoridades correspondientes para determinar las causas del accidente. Hasta el momento no se han revelado los motivos del percance, aunque versiones preliminares señalan un posible error durante la maniobra de aterrizaje.

El Grupo Aeroportuario Marina, responsable de la administración de la terminal.

