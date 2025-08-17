Beatriz Gutiérrez Müller se muda al exclusivo barrio La Moraleja de Madrid

De acuerdo con información difundida por medios españoles, Beatriz Gutiérrez Müller se estableció en el exclusivo barrio de La Moraleja, en Madrid. La escritora habría iniciado en marzo pasado los trámites de residencia para poder permanecer en territorio español de manera legal y estable, lo que coincide con el inicio de la vida universitaria de su hijo Jesús Ernesto.

El joven, de 18 años, comenzará su formación académica en una universidad pública madrileña, lo que habría motivado la mudanza de la familia a la capital española. Según la prensa internacional, la decisión busca dar continuidad a la preparación académica de su hijo en un entorno de alto nivel educativo.

La Moraleja es reconocida como una de las zonas residenciales más exclusivas de España y Europa. Se caracteriza por sus mansiones con extensos jardines, la presencia de campos de golf privados, estrictos controles de seguridad y una comunidad integrada por empresarios, diplomáticos y figuras del entretenimiento. El costo de las propiedades puede superar los 20 millones de euros, lo que convierte a este vecindario en un símbolo de prestigio y lujo en Madrid.

Medios españoles recordaron que la presencia de Gutiérrez Müller en Madrid revive un episodio que marcó la relación entre México y España en 2019, cuando se envió una carta al Rey Felipe VI solicitando que España reconociera “su responsabilidad histórica por ofensas realizadas durante la conquista” y ofreciera una disculpa pública. Ese gesto, que en su momento generó tensiones diplomáticas, fue atribuido a la influencia de la también investigadora en la vida política del entonces presidente mexicano.

Hasta el momento, Gutiérrez Müller no ha emitido declaraciones públicas sobre su mudanza ni ha confirmado directamente su residencia en La Moraleja. Sin embargo, la información difundida por la prensa española ha generado comentarios tanto en México como en España, debido a la relevancia política y mediática de su figura.

