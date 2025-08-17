WhatsApp permite programar llamadas y videollamadas

WhatsApp anunció de manera oficial el lanzamiento de una de sus funciones más esperadas: la posibilidad de programar llamadas y videollamadas dentro de la aplicación. La opción está disponible en la pestaña “Llamadas”, donde los usuarios pueden tocar el botón “+” y seleccionar “Programar llamada” para elegir fecha, hora y añadir a los participantes.

Cómo funciona

Las llamadas agendadas aparecen en la sección de “Próximas”, con una lista de invitados y un enlace que puede añadirse al calendario personal o compartirse con otros contactos. Además, WhatsApp enviará notificaciones automáticas a todos los participantes cuando la llamada esté por comenzar, evitando olvidos o confusiones.

Durante las sesiones, los usuarios contarán con nuevas herramientas de interacción: podrán “levantar la mano” para pedir la palabra sin interrumpir y utilizar reacciones con emojis en tiempo real, lo que da mayor dinamismo a las conversaciones grupales.

Seguridad y experiencia

La aplicación detalló que, al igual que el resto de sus servicios, las llamadas programadas estarán protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza la privacidad de los usuarios.

WhatsApp quiere ser más profesional, y ya permite programar llamadas, agregarlas a tu calendario e invitar a otros usuarios como en Zoom o Meet. Durante las llamadas también podrás alzar la mano y enviar reacciones para pedir la palabra. pic.twitter.com/uBMSD5g2IU — Javier Matuk (@jmatuk) August 14, 2025

Los creadores de enlaces también recibirán una notificación cuando alguien se una a la llamada mediante ese vínculo, fortaleciendo la organización y control de la reunión.

Con esta actualización, WhatsApp busca dar un paso más en el terreno de la comunicación profesional, incorporando funciones que hasta ahora eran propias de plataformas como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, pero con la ventaja de la amplia base de usuarios que ya integran la app de Meta.

