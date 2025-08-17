Matan a influencer Camilo Ochoa en Morelos; apareció en volante junto a Peso Pluma y Gail Toys

La tarde del sábado 16 de agosto de 2025, el influencer sinaloense Camilo Ochoa Delgado, conocido como “El Alucín”, fue ejecutado a balazos dentro de su departamento en la colonia Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temixco, Morelos.

De acuerdo con reportes, alrededor de las 17:00 horas familiares escucharon detonaciones de arma de fuego y dieron aviso a las autoridades. Al ingresar al domicilio, los elementos de seguridad encontraron el cuerpo del creador de contenido en el baño de la vivienda, con múltiples impactos en el pecho, cuello y rostro.

Testigos indicaron que el responsable escapó a bordo de un Chevrolet Sonic blanco, el cual hasta el momento no ha sido localizado. La Fiscalía de Morelos informó que ya se abrió una carpeta de investigación y que colabora con autoridades estatales y federales para dar con los responsables.

En redes sociales circularon imágenes del lugar donde se aprecia la puerta del baño con al menos siete orificios de bala y el cuerpo de Ochoa vestido con camisa negra y pantalón gris.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que horas antes del ataque, Ochoa había compartido un video en vivo mostrando la ropa que usaría esa tarde, la misma con la que finalmente fue hallado tras el ataque.

Camilo Ochoa alcanzó gran notoriedad en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde acumulaba cientos de miles de seguidores. En sus contenidos narraba episodios de su vida, incluyendo su pasado como integrante del Cártel de Sinaloa hasta 2014, así como su secuestro ocurrido en 2004.

