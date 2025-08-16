Cómo identificar archivos PDF maliciosos y protegerte de ataques cibernéticos

Los archivos PDF son uno de los formatos más utilizados para compartir información en la red; sin embargo, también se han convertido en una de las principales vías para propagar virus y fraudes digitales. Ante el incremento de ciberataques, especialistas en seguridad recomiendan estar atentos a ciertas señales que ayudan a identificar documentos maliciosos y proteger dispositivos y datos personales.

De acuerdo con la firma de seguridad informática Kaspersky, los ciberdelincuentes utilizan documentos PDF como medio para ocultar enlaces falsos, instalar malware en los dispositivos o acceder a información sensible de los usuarios.

Entre las señales más comunes que pueden indicar que un PDF es peligroso se encuentran:

Enlaces sospechosos: hipervínculos que redirigen a páginas no seguras o con direcciones poco confiables.

Solicitudes de permisos inusuales: documentos que piden habilitar macros, descargas o accesos externos.

Errores de redacción o tipografía extraña: indicios de que el archivo fue manipulado.

Peso del archivo inusual: un PDF demasiado pesado o muy ligero para su contenido puede ser una alerta.

Los expertos recomiendan verificar siempre la procedencia de los archivos antes de abrirlos, evitar descargar documentos de correos electrónicos sospechosos y mantener actualizado el software antivirus en todos los dispositivos.

Asimismo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) sugiere abrir los PDF con herramientas confiables y, de ser posible, utilizar lectores que no permitan la ejecución de programas externos, lo que disminuye el riesgo de infección.

