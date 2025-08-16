Recompensa millonaria por Iván Archivaldo Guzmán: lo busca el ICE

Lo quieren vivo... o en la cárcel. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reactivó el afiche de búsqueda de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena.

La imagen de Archivaldo —líder del grupo criminal conocido como “Los Chapitos”— fue publicada en redes sociales por el ICE, que además lo calificó como “armado y peligroso”, a pesar de su “mirada”. “Él y sus hermanos tomaron el control de la facción de ‘El Chapo’ del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada, este matón debe ser considerado armado y peligroso”, escribió el ICE.

Estados Unidos continúa con la búsqueda de Los Chapitos / Redes Sociales|

La cacería sube de nivel

El cartel de búsqueda incluye un número telefónico para dar información confidencial: 520-335-7315. La reactivación de la recompensa ocurre apenas unos días después de que el Departamento del Tesoro duplicara de 5 a 10 millones de dólares la suma ofrecida también por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de los hijos de “El Chapo”.

Ambos están señalados por el tráfico de fentanilo y el asesinato del exmarine estadounidense Nicholas Quets, ocurrido el 18 de octubre de 2024 en Sonora.

“El liderazgo de Iván en Los Chapitos ha desencadenado una alarmante oleada de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y miembros de cárteles rivales”, denunciaron las autoridades estadounidenses.

El Chapo Guzmán continúa preso en Estados Unidos / Redes Sociales|

Los negocios de la violencia

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a una red ligada a los Guzmán, entre ellos Víctor Manuel Barraza Pablos y el empresario José Raúl Núñez Ríos, quien presuntamente compró propiedades y fundó empresas en los ramos hotelero, de construcción e inmobiliario en Sinaloa. Los señalamientos apuntan a una estructura criminal que opera entre Mazatlán y Estados Unidos, dedicada al narcotráfico, secuestro, extorsión y lavado de dinero.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo son los dos “Chapitos” que siguen en libertad, pues Ovidio Guzmán López (“El Ratón”) y Joaquín Guzmán López ya están tras las rejas. El primero fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023 y el pasado 11 de julio se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas.

En total, Ovidio Guzmán aceptó pagar 80 millones de dólares como parte del acuerdo judicial. “Es responsable penal respecto a su papel como dirigente dentro del grupo criminal identificado por el Gobierno de Estados Unidos como Cártel de Sinaloa”, sentenció la jueza federal Sharon Johnson Coleman.

Iván Archivaldo Guzmán sigue prófugo de la justicia y ofrecen 10 mdd por su captura / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: FAMILIA SE SALVA POR SEGUNDOS DE TRÁILER SIN FRENOS EN LA GAM