VIDEO: familia se salva por segundos de tráiler sin frenos en la GAM

Una familia vivió el susto de su vida al norte de la CDMX, cuando un tráiler sin frenos se les fue encima mientras caminaban tranquilamente por Avenida 608. Todo quedó grabado en un video viral que ya circula en redes sociales, donde se ve cómo escaparon de ser aplastados por apenas unos segundos.

El tráiler, que transportaba materiales de madera, circulaba por la alcaldía Gustavo A. Madero, en la esquina de Avenida 608 y Calle 641. Al parecer, se quedó sin frenos, se subió a la banqueta y comenzó a arrasar con todo a su paso.

En el clip se observa cómo el padre de familia, que llevaba a su bebé en brazos, corre desesperado junto a la madre del menor. En medio de la estampida, la mujer cae al suelo accidentalmente, justo cuando se desprenden pedazos del camión. Ese tropiezo terminó salvándole la vida.

Ya cuando el polvo se dispersa, se ve a la mamá levantarse sin un golpe, lo que calificaron de un milagro lo que pasó.

El papá corrió para salvar a su hija, mientras la mamá estaba en el suelo / Redes Sociales|

El saldo del accidente en San Juan de Aragón

El tráiler también derribó un poste de concreto y cables eléctricos, lo que provocó afectaciones al tránsito y los servicios en la zona. El conductor quedó prensado dentro de la unidad, por lo que paramédicos del ERUM, junto con bomberos y personal de Protección Civil, realizaron maniobras para rescatarlo.

“Paramédicos del ERUM, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil (PC), realizaron los cortes necesarios de las vigas y de la cabina de la unidad, para estabilizar y rescatar al conductor de 47 años de edad”, indicaron las autoridades.

Además, la mujer que aparece en el video también resultó lesionada, aunque por fortuna su estado fue reportado como estable.

El conductor fue rescatado tras quedar atrapado en su tráiler / Redes Sociales|

Caos vial y operativo de emergencia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonó la zona y desvió el tránsito hacia Avenida 606. Con apoyo de una grúa, el camión fue retirado y comenzaron los trabajos para restablecer el servicio de luz. El caso ya está en manos del Ministerio Público, quien determinará las responsabilidades.

Los vecinos de Valle de Aragón que presenciaron el accidente salieron a ayudar, mientras las redes estallaron calificando el escape de la familia como un auténtico milagro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCIERTO POR XAVA DRAGO DE CODA: FECHA, COSTOS, LUGAR Y ARTISTAS INVITADOS