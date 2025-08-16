SEP permite descargar en línea certificados de bachillerato: así puedes hacerlo

¿Te falta tu certificado de prepa? Buenas noticias: la SEP anunció que desde ahora puedes descargarlo directo en línea sin tener que hacer filas ni regresar a tu plantel.

La dependencia explicó que todos los certificados emitidos a partir de 2017 están disponibles en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), así que si lo perdiste o nunca lo recogiste, ya lo puedes tener en minutos.

La dependencia explicó que todos los certificados emitidos a partir de 2017 están disponibles en el Sistema de Información y Gestión Educativa | iStock|

Paso a paso para bajarlo

Entra a: https://siged.sep.gob.mx/SIGED/

Da clic en Documentos

Selecciona Certificados

Elige la opción Consulta por folio

Mete el número de folio de tu certificado

Descárgalo y ¡listo!

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, dijo que esto es parte del Compromiso 17 de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca digitalizar más trámites que nunca en la historia del país.

Los documentos se pueden obtener de manera electrónica |iStock|

Más rápido y con doble certificado

En el último ciclo escolar se entregaron 628 mil 175 certificados electrónicos (la mayoría de Terminación de Estudios con Formación Profesional y algunos parciales).

Y ojo: a partir del ciclo 2025–2026, cada egresado recibirá dos documentos:

Un Certificado de Terminación de Estudios

Un Certificado de Formación Profesional, avalado por instituciones como el IPN, TecNM, UAM y UNAM

Con esto, la SEP asegura que el trámite será más ágil y con mayor reconocimiento académico.

A partir del ciclo 2025–2026, cada egresado recibirá dos documentos | iStock|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CDMX se llena de ritmo! Festival de salsa y cumbia será este domingo y es gratis