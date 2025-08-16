¡CDMX se llena de ritmo! Festival de salsa y cumbia será este domingo y es gratis

La música tropical invadirá la alcaldía Iztacalco este domingo 17 de agosto con un festival gratuito de salsa y cumbia, pensado para toda la familia y amantes del baile.

El evento se llevará a cabo en el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, ubicado en Oriente 255 s/n, entre Sur 24 y Sur 28, colonia Agrícola Oriental, muy cerca del CCH Oriente. Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo de los géneros que han marcado generaciones en México, además de un ambiente festivo y familiar.

El evento se llevará a cabo en el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco

Horario y acceso

El festival iniciará a las 10:00 horas y concluirá a las 16:30 horas. La entrada es completamente gratuita, aunque se recomienda llegar temprano debido a que el cupo es limitado.

Los organizadores sugieren a los asistentes llevar ropa cómoda, calzado ligero para bailar y agua para mantenerse hidratados durante el evento.

Los organizadores sugieren a los asistentes llevar ropa cómoda

El festival busca no solo divertir, sino también fortalecer la identidad cultural de la comunidad de Iztacalco y promover espacios de convivencia familiar. Autoridades locales invitan a vecinos y visitantes a sumarse a la fiesta, disfrutar de la música y dejarse llevar por el ritmo de la salsa y la cumbia.

Este domingo, la Ciudad de México será escenario de pasos de baile, sonrisas y buena música. Una oportunidad para reconectar con la tradición de los géneros tropicales y pasar un día lleno de diversión sin costo alguno.

La Ciudad de México será escenario de pasos de baile, sonrisas y buena música

