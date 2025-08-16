Cómo estafó Sean Kingston: joyas, autos y un televisor gigante con documentos falsos

Del hit ‘Beautiful Girls’ a la cárcel. El cantante estadounidense Sean Kingston fue sentenciado a tres años y medio de prisión por defraudar más de un millón de dólares. Un tribunal de Florida lo declaró culpable de cinco cargos de fraude electrónico, luego de que adquiriera artículos de lujo utilizando documentos bancarios falsos.

Junto a él también fue condenada su madre, Janice Turner, quien recibió cinco años de prisión el mes pasado por participar en el mismo esquema. Ambos se enfrentaban a una pena máxima de hasta 20 años de cárcel.

Sean Kingston justo a su madre cometían los fraudes a tiendas / Redes Sociales|

¿Cómo estafaban?

Según documentos judiciales, la fórmula era tan simple como descarada: usaban recibos falsos de transferencias bancarias para convencer a joyerías, agencias de autos y tiendas de electrónicos de que el pago ya estaba hecho. Les prometían que el dinero llegaría “en los próximos días”, pero eso jamás pasaba.

Así se hicieron de relojes caros, joyas, camas de lujo, un SUV y hasta una tele gigante del tamaño de una pared. Pero el plan no duró mucho.

La policía tuvo que montar un operativo para poder detenerlo / Redes Sociales|

El show terminó en operativo SWAT

El fraude culminó con todo el estilo hollywoodense: en mayo de 2024, un equipo SWAT irrumpió en la mansión que Kingston alquilaba en Southwest Ranches, Florida. Su madre fue detenida ahí mismo, pero el rapero fue arrestado horas después, en pleno concierto en Fort Irwin, California, dentro de una base militar en el desierto del Mojave.

Ambos fueron acusados formalmente de estafar a una joyería, un concesionario de autos exóticos, una empresa de colchones premium y una compañía de televisores microLED.

El rapero se comprometió a pagar lo que debe para recuperar sus libertar / FB: @seankingston|

“Un ladrón y un estafador”: Fiscalía

Durante la audiencia de sentencia, el fiscal Marc Anton no tuvo piedad: “Claramente, no le gusta pagar y se aprovecha de su estatus de celebridad para defraudar a sus víctimas… Es un ladrón y un estafador”.

Por su parte, la defensa intentó suavizar el golpe. La abogada Zeljka Bozanic describió a Kingston como un artista desorientado: “Un tipo blando que creció pobre cuando saltó a la fama de la noche a la mañana (…) sin idea de cómo dirigir un negocio y sin idea de cuánto dinero hay en su cuenta bancaria”.

Recordó también que el cantante sufrió un accidente de jet ski en 2011, que casi le cuesta la vida: “Nadie le mostró cómo invertir su dinero. El dinero entraba y salía en cosas superficiales". Según la defensa, el intérprete de Beautiful Girls ya empezó a reembolsar parte del dinero y prometió saldar todas sus deudas cuando recupere su libertad.

