Residente vuelve al Zócalo con lírica afilada y mensaje de lucha

Residente lo vuelve a hacer. El Zócalo capitalino será escenario, una vez más, del poder de su palabra. La Secretaría de Cultura de la CDMX confirmó que el sábado 6 de septiembre de 2025, el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar encenderá la plancha más emblemática del país con su lírica combativa, su música de protesta y la energía que lo ha mantenido vigente por más de dos décadas.

El evento será totalmente gratuito y promete no solo fiesta, sino conciencia. “¡Residente llega al Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación!”, anunció el gobierno capitalino en redes. Y sí, el exvocalista de Calle 13 regresa con su disco más reciente “Las letras ya no importan”, un álbum que confirma que, al menos en su caso, sí importan. Y mucho.

Residente estará el próximo 6 de septiembre en el Zócalo / Redes Sociales|

No es su primera vez: la historia de 2019 que marcó a 180 mil

Este show no será su debut en el corazón chilango. En 2019, Residente fue parte del Festival Radical Mestizo, donde se llevó la ovación de más de 180 mil personas en un fin de semana que incluyó temas como Atrévete, Latinoamérica, Guerra, Cumbia de los aburridos y El baile de los pobres.

“Como saben, no estoy haciendo gira ni nada, pero cuando me dijeron que podía hacer el concierto aquí en el Zócalo de la ciudad, ni lo pensé”, dijo Residente en aquella ocasión.

Y no solo fue música: también fue discurso. Mientras cantaba Me voy pal norte, soltó: “Tenemos que entender a los inmigrantes, aquí en México y en mi país -Puerto Rico-, lo que no se dan cuenta de que vamos a seguir brincando muros. El pueblo siempre va a mandar”.

La vez pasada, Residente, logró juntar 180 mil personas / Especial|

Una noche de mujeres, barras y resistencia

Antes de que Residente suba al escenario, el colectivo Mujer en Cypher abrirá la jornada con poder femenino y rimas filosas. En tarima estarán ARIANNA PUELLO, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuki y Mena, listas para hacer del Zócalo un espacio de beats, palabra y resistencia.

El concierto será a las 20:00 horas y la entrada es libre.

Una noche llena de rap, barras y muchos gritos / Redes Sociales|

