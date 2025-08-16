Cine mexicano y GRATIS en Chapultepec: la nueva Cineteca abre con peliculón tras peliculón

¡Cine sin pagar un peso! Así arrancó la fiesta cinematográfica en la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, que abrió sus puertas este 16 de agosto con una programación de lujo y funciones completamente gratuitas. Para celebrar el Día del Cine Mexicano, el recinto proyectará 33 películas nacionales del 16 al 21 de agosto, una cartelera que incluye joyas como Tempestad de Tatiana Huezo, La camarista de Lila Avilés, Cronos de Guillermo del Toro y Los olvidados de Luis Buñuel.

Ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en la colonia Santa Fe de la alcaldía Álvaro Obregón, la nueva Cineteca cuenta con ocho salas —todas nombradas en honor a oficios del cine—, un foro al aire libre y espacios verdes para recorrer y quedarse todo el día.

“Queremos ofrecer un cine diverso, propositivo, incluyente y plural, un cine que hable de nosotros e invite a formarnos no solo como espectadores pasivos, sino como ciudadanos pensantes y activos en la construcción de una cultura de paz, equidad e inclusión”, dijo Marina Stavenhagen, directora general de la Cineteca.

Cultura para todos, desde el Cablebús

La experiencia va más allá de sentarse frente a la pantalla: los asistentes también podrán visitar exposiciones como El cine invisible (homenaje a maquillistas, operadores, vestuaristas y más), una muestra por los 80 años de Estudios Churubusco y otra por los 50 años del Centro de Capacitación Cinematográfica. Todo, en un entorno donde se puede llegar en Cablebús o incluso en bici.

“Los invito a tener la experiencia Chapultepec, que puede vivirse desde el Cablebús, que viene de Los Pinos, para terminar viendo una película...”, declaró Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural.

Películas gratis, cineastas presentes y funciones para toda la banda

Del 16 al 21 de agosto, el acceso a todas las funciones será gratuito, y algunas contarán con la presencia de directores, directoras y protagonistas para platicar con el público. La selección abarca cine infantil, ambiental, de pueblos originarios, ficción y documental, así como clásicos contemporáneos. “El cine relata la historia de nuestro país –nuestras historias–; las guarda, nos espejea y nos las recuerda”, expresó Daniela Alatorre, directora del IMCINE.

Y si no puedes lanzarte a Chapultepec, la celebración sigue en otros 75 espacios de cine independiente, 30 televisoras públicas y la plataforma nuestrocine.mx, hasta el 31 de agosto.

📍**¿Dónde está?**

Av. Vasco de Quiroga 1401, Santa Fe, Álvaro Obregón. Estación más cercana del Cablebús: Cineteca Nacional/Bodega de Arte.

📆 Consulta cartelera y horarios en:

www.cinetecanacional.net

