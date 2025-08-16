Huracán Erin alcanza categoría 4: zonas en alerta y trayectoria ¿Afectará a México?

El huracán Erin se fortaleció rápidamente este fin de semana hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Aunque por ahora no representa peligro directo en tierra, las autoridades pidieron a los habitantes de las Antillas Menores, Islas Vírgenes, Puerto Rico, Turcas y Caicos, y el sureste de las Bahamas seguir de cerca la evolución del sistema.

“Los aviones cazahuracanes de la NOAA y la Reserva de la Fuerza Aérea confirmaron que los vientos máximos sostenidos aumentaron hasta 230 kilómetros por hora (145 millas por hora), con ráfagas aún más intensas”, detalló el NHC.

El huracán Erin, por el momento, no tocará tierra / Redes Sociales|

¿Dónde está Erin y a quién afectará?

El fenómeno se localizaba este sábado a 195 kilómetros al noreste de Ánguila y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 31 km/h. Se espera que mantenga ese rumbo durante el fin de semana, con una gradual desaceleración y un giro hacia el norte a principios de la próxima semana.

“En esa trayectoria, su centro pasaría justo al norte de las islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico”, agregaron los meteorólogos.

Aunque México no se encuentra bajo amenaza directa, las fuertes lluvias y el oleaje intenso sí podrían golpear a otras regiones del Caribe.

Las Antillas se podrían ver afectadas por el paso del huracán Erin / FREEPIK|

Lluvias intensas e inundaciones

El NHC advirtió que las bandas externas del huracán descargarán fuertes precipitaciones en las próximas horas en varias islas del Caribe. Se prevén acumulaciones de entre 50 y 100 milímetros, con máximos de hasta 150 mm, lo cual podría provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.

Además, el oleaje generado por Erin se extenderá durante el fin de semana hacia las costas de las Antillas Menores, Puerto Rico, La Española, Turcas y Caicos, y a partir del lunes alcanzará también a las Bahamas, Bermudas y la costa este de Estados Unidos.

“Generando resacas peligrosas y corrientes marinas capaces de poner en riesgo la vida”, alertó el organismo.

México estaría salvo del huracán categoría 4, según los expertos / Redes Sociales|

¿Y México? Todo en calma por ahora

Las autoridades mexicanas descartaron que el huracán Erin tenga efectos significativos en el país. Su trayectoria se mantiene sobre el océano Atlántico y no se espera que toque tierra durante el fin de semana.

Eso sí, se recomienda mantenerse informados ante posibles cambios en la trayectoria del ciclón, pues su intensificación continúa en curso y se esperan fluctuaciones de fuerza en las próximas horas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ISADORA 'N', MISS GUERRERO 2024, CAE EN OPERATIVO SORPRESA POR DELITO FEDERAL