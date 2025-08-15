¡Alerta Edomex! Fraudes inmobiliarios acechan: descubre cómo evitar perder tu inversión

Con el boom inmobiliario en el Estado de México, muchos buscan una casa cerca de la CDMX, pero entre tanta oferta, hay quienes aprovechan para hacer de las suyas. Autoridades y notarios lanzaron una advertencia urgente: los fraudes inmobiliarios están a la orden del día y pueden dejarte sin casa, sin dinero y con una pila de problemas legales.

Para evitar que te den gato por liebre, el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) recomienda verificar siempre la titularidad del inmueble. ¿Cómo? Pidiendo dos documentos clave: la constancia de libertad de gravamen y el certificado de situación jurídica. Estos papeles revelan si la propiedad tiene deudas, está embargada o está metida en algún litigio.

Pero eso no es todo. La ubicación y el uso de suelo también importan. Muchos fraccionamientos o terrenos "baratos" no tienen permisos oficiales, y eso puede terminar en multas o en que el gobierno tire tu casa. ¿La solución? Consultar planos y permisos municipales antes de dar un solo peso.

Además, no olvides el tema de los impuestos. El vendedor tiene que estar al corriente, y tú, como comprador, debes cubrir el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, que cambia según el municipio. Todos estos pagos deben quedar por escrito en la escritura pública.

Los notarios son claros: ni se te ocurra cerrar el trato sin un fedatario. Solo con una escritura bien hecha y registrada tendrás garantía legal de que la casa es tuya. Y ojo: desconfía de esas ofertas “de oportunidad” en redes sociales o páginas con poca información.

¿La conclusión? Si estás pensando en comprar en el Edomex, hazlo bien o podrías terminar en la calle... y sin dinero.

