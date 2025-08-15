VIDEO: Ángela Aguilar reaparece entre lágrimas y se defiende: “Eso me duele y me pone muy sentimental”

En medio de una oleada de críticas, rumores y titulares que la han colocado en el centro del huracán mediático, Ángela Aguilar reapareció y no se guardó nada.

La cantante ofreció una entrevista íntima para Apple Music en la que habló de todo, incluso al borde del llanto. Sin mencionar directamente a nadie, su mensaje fue claro y directo: basta de usar a las mujeres como arma de ataque.

“Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”, expresó con la voz entrecortada.

“Eso me duele y me pone muy sentimental”

Las palabras de Ángela llegaron apenas horas después de que Christian Nodal —su actual pareja— hablara sobre su relación con ella y su ruptura con Cazzu, madre de su hija, en entrevista con Adela Micha. Pero en vez de responder con más fuego, la hija de Pepe Aguilar eligió otro tono: uno de reflexión y de respaldo a otras mujeres.

A sus 20 años, Ángela Aguilar lleva sobre los hombros el peso de una de las dinastías más importantes de la música mexicana. Pero también carga con el juicio implacable de las redes sociales, los programas de espectáculos y hasta los supuestos fans.

“Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”, dijo con lágrimas en los ojos, aunque se recuperó rápidamente para continuar.

Lejos de victimizarse, la cantante envió un mensaje poderoso: no usará su plataforma para atacar a otras mujeres.

“Por eso elijo no formar parte de eso y no usar mi plataforma para eso”, declaró. “Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”.

Apoya a las nuevas generaciones

Dirigiéndose directamente a las mujeres jóvenes que sueñan con abrirse paso en el mundo del espectáculo, Ángela lanzó un mensaje que sonó tanto a aliento como a advertencia:

“Me siento orgullosa de ustedes, de esta nueva generación de mujeres fuertes que quieren ser alguien en esta industria que muchas veces te trata como si no valieras nada”.

Reconoció que hay muchas puertas cerradas, pero insistió en que con talento y determinación se pueden abrir. “Para todas esas mujeres que están trabajando y luchando, sólo quiero decirles que estoy orgullosa de ustedes, las apoyo, y tienen a alguien de su lado”, cerró.

