¿Qué hacen Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska? Aquí te lo contamos todo

Donald Trump y Vladimir Putin volvieron a verse cara a cara. Esta vez, en Alaska, donde ambos mandatarios sostienen una cumbre clave con un solo objetivo: detener la guerra más sangrienta en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La reunión, celebrada en una base de la Fuerza Aérea en Anchorage, ya lleva más de tres horas. Trump busca un alto al fuego inmediato y un compromiso de Putin para encontrarse pronto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy y negociar el fin del conflicto que estalló con la invasión rusa en febrero de 2022.

“Estoy aquí para sentarlos en la mesa, no para negociar por Ucrania”, dijo Trump antes del encuentro. También fue tajante al declarar: “Quiero ver un alto al fuego rápidamente... no voy a estar contento si no es hoy... quiero que pare la matanza”.

El encuentro —enmarcado por una pancarta con el lema “Pursuing Peace”— es el primero entre ambos líderes desde 2019. En él también participan altos funcionarios de ambos gobiernos, como Marco Rubio, Sergei Lavrov y los secretarios del Tesoro y Defensa estadounidenses.

¿Triunfo diplomático o concesión peligrosa?

Mientras Trump busca presentarse como un “hacedor de paz” global y aspirante al Nobel, Zelenskiy y sus aliados europeos temen una congelación del conflicto que termine cediendo informalmente a Rusia el control de una quinta parte del territorio ucraniano.

Zelenskiy no fue invitado a la cumbre, pero envió un mensaje claro: “Es hora de terminar la guerra, y los pasos necesarios deben ser tomados por Rusia. Contamos con Estados Unidos”.

Putin, por su parte, aprovecha la reunión como una victoria simbólica tras años de aislamiento internacional. Pese a estar acusado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, el líder ruso es recibido con alfombra roja por el expresidente estadounidense.

Una guerra con 1.2 millones de víctimas

Las cifras del conflicto son brutales. Según el enviado especial de Trump a Ucrania, Keith Kellogg, la guerra ha dejado 1.2 millones de muertos y heridos. Y sigue. Rusia y Ucrania niegan atacar civiles, pero los reportes hablan de miles de muertos, en su mayoría ucranianos. Zelenskiy no está dispuesto a ceder territorio y exige garantías de seguridad respaldadas por Washington.

“Putin es un tipo listo... pero yo también”: Trump

Trump ha dejado claro que mantiene un “respeto mutuo” con Putin: “Él es un tipo listo, lleva mucho en esto... pero yo también. Nos llevamos bien”, afirmó.

Putin, según analistas, podría estar dispuesto a congelar el conflicto si se garantiza que la OTAN no se expanda al este y se levantan algunas sanciones. A cambio, habría ofrecido a Trump la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo de control de armas nucleares.

