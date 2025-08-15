Banxico retirará billetes de 200 y 500 pesos, pero… ¿habrá uno de 300?

Los billetes de 200 y 500 pesos, esos que seguro llevas bien dobladitos en la cartera o enrollados en la funda del celular, ya tienen fecha de caducidad visual. El Banco de México (Banxico) acaba de confirmar que varios ejemplares están en proceso de retiro, aunque –tranquilo– eso no significa que pierdan su valor… todavía.

En un comunicado oficial, el Banxico detalló que los billetes pertenecientes a la familia D1, lanzados en 2001, comenzarán a desaparecer poco a poco, pues los bancos dejarán de ponerlos en circulación una vez que los reciban. “Por resolución del Banxico se retiran de la circulación a través de las instituciones de crédito”, explicaron.

Es decir: si pagas con uno de estos billetes, servirá, pero si llega a un banco, ya no volverá a salir de ahí. Ahí quedó.

¿Qué billetes de 200 y 500 pesos son los que se van?

Entre los que se despiden pronto, están los de papel de algodón con imágenes que seguro conoces bien:

Billete de 200 pesos (familia D1)

Efigie de Juana de Asbaje con biblioteca y tintero

Reverso: Templo de San Jerónimo

Tamaño: 155 x 66 mm

Circula desde el 15 de octubre de 2001

Billete de 500 pesos (familia D1)

Efigie de Ignacio Zaragoza y fragmento de la batalla de Puebla

Reverso: Catedral de Puebla

Material: Papel de algodón

También comenzó a circular en octubre de 2001

Ambos ejemplares tienen marcas al tacto desde 2005, pero su tiempo en circulación está llegando a su fin.

¿Siguen valiendo o no?

Sí. El Banxico fue claro: “todos los ejemplares inscritos bajo esta categoría podrán seguir siendo utilizados ya que aún conservan su poder liberatorio; es decir, valen la denominación que indican”. Pero ojo: en cuanto lleguen a un banco, bye bye, no regresan a la calle.

¿Y el billete de 300 pesos?

Si te emocionaste con los rumores de un nuevo billete de $300, lamentamos decirte que sigue siendo más un chiste de redes sociales que una política oficial. Banxico no ha dicho nada sobre esa posibilidad. Por ahora, seguiremos con el clásico salto de 200 a 500.

