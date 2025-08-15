Drake Bell estalla contra ‘La Casa de los Famosos’ y amenaza con demanda

La participación de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México ha dado mucho de qué hablar. Durante una conversación en la casa, la actriz reveló que años atrás tuvo un encuentro con el cantante y actor Drake Bell, asegurando que pasaron la noche juntos en un antro, bailando, tomados de la mano y besándose.

Mariana Botas contó que vivió un momento con el cantante Drake Bell en un antro / RS |

Sus palabras no pasaron desapercibidas y pronto llegaron a oídos de Bell, quien, de acuerdo con declaraciones de Galilea Montijo en el programa Hoy, se comunicó con la producción del reality para exigir que se retiraran los clips de la confesión, advirtiendo que, de no hacerlo, “los vería en la corte”.

En un primer momento, Drake Bell declaró a la prensa que no recordaba lo que Mariana Botas había relatado. Sin embargo, después matizó sus palabras, señalando que lo que recordaba era “un beso romántico… muy lento, como en una película”, aunque admitió que no tenía presentes todos los detalles del momento.

