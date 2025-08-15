¿Penalización por ghosteo laboral? Esto es lo que está pasando

En Ontario, Canadá, decir “nosotros te hablamos” y luego no dar respuesta a un candidato después de una entrevista podría costarle muy caro a las empresas. A partir del 1 de enero de 2026, una nueva ley obligará a las compañías con 25 o más empleados a informar a los postulantes sobre el estado de su candidatura en un plazo máximo de 45 días posteriores a la entrevista.

Además, los empleadores deberán indicar si la vacante sigue activa y si se utiliza inteligencia artificial en el proceso de selección.

El ministro de Trabajo de Ontario, David Piccini, calificó la medida como “un simple acto de cortesía”. Sin embargo, el incumplimiento podría acarrear multas de hasta 100,000 dólares canadienses (equivalentes a 1,348,592 pesos mexicanos), aunque las primeras infracciones probablemente se sancionarán con advertencias o penalizaciones menores.

Decir “nosotros te hablamos” y luego no dar respuesta a un candidato después de una entrevista podría costarle muy caro a las empresas / iStock|

El ghosting laboral, una práctica común en México

En México, esta práctica también es habitual. Una encuesta de OCC Mundial realizada en octubre de 2024 a 3,408 buscadores de empleo reveló que el 65% considera el ghosting como algo común, y 7 de cada 10 lo ha experimentado personalmente, lo que reduce su confianza para volver a postularse en la misma empresa.

El ghosting laboral se convirtió en una práctica común en México / iStock|

Medidas en otros países