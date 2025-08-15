Fans provocan colapso en preventa de “Demon Slayer: Castillo Infinito” en Cinépolis y Cinemex

La preventa de boletos para Demon Slayer: Castillo Infinito generó una demanda tan abrumadora que las plataformas digitales de Cinépolis y Cinemex colapsaron a solo minutos de haber iniciado la venta general a nivel nacional.

Preventa colapsada en minutos

La preventa de la nueva película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito comenzó este 15 de agosto a las 9:00 de la mañana (hora CDMX), provocando el colapso parcial de las plataformas de venta en línea de Cinépolis y Cinemex.

Usuarios de redes sociales reportaron fallos como:

Páginas que no cargaban

Funciones y horarios no visibles

Imposibilidad para elegir cine

Cargos a tarjeta sin boletos confirmados

Este fenómeno recuerda los problemas similares durante las preventas de cintas como Spider-Man: No Way Home y Avengers: Endgame.

¿Por qué tanta emoción?

“Castillo Infinito” marca el inicio de la trilogía cinematográfica que adapta el arco final del manga Demon Slayer, una de las franquicias más exitosas del anime moderno.

La cinta promete momentos épicos con el enfrentamiento entre los Pilares (Hashira) y las Lunas Superiores, en el misterioso castillo del villano Muzan Kibutsuji.

Crunchyroll también se suma a la campaña con un maratón gratuito de la serie anime en YouTube, disponible del 16 al 23 de agosto.

