Abelito revela en La Casa de los Famosos México que perdió a su hermano cuando era niño

Abelito, integrante de La Casa de los Famosos México tercera temporada, compartió su emotiva historia personal durante la sección titulada "La vida en fotos".

El reality estrenó una sección llamada “La vida en fotos” / IG: @el_abelito_oficial|

El influencer mostró una imagen de su niñez junto a su hermano Dani, quien falleció cuando Abelito tenía solo un año.

"Tenía cuatro años cuando falleció, yo tenía un año. No tengo muchos recuerdos de él, pero tengo estas fotografías. Aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote", expresó conmovido.

El participante también compartió que, debido a un accidente que sufrió su madre, no pudo tener más hijos. Su deseo de tener un hermano era tan grande que le pidió uno al Niño Dios en Navidad.

La revelación conmovió a los seguidores del reality show, quienes expresaron su apoyo a Abelito en redes sociales. Muchos destacaron la conexión especial que ha formado con sus compañeros, especialmente con Aarón y Aldo, a quienes consideran como los hermanos que siempre deseó.

