Precio del dólar hoy 15 de agosto de 2025 en México: así abre el tipo de cambio

Checa precios en los principales bancos del país
Laura Reyes Medrano
| 2025-08-15
Precio del dólar hoy 15 de agosto de 2025 en México: así abre el tipo de cambio
El dólar inició este viernes con una depreciación frente al peso mexicano
|
iStock
Checa precios en los principales bancos del país
Laura Reyes Medrano
| 15 Ago, 2025

El dólar inició este viernes con una depreciación frente al peso mexicano, perforando el piso de los $18.80 que había alcanzado en la sesión previa. De acuerdo con datos de Google Finance, a las 07:00 horas (CDMX) la moneda estadounidense cotizaba en $18.72 pesos por unidad, lo que representa una baja de 0.4% en comparación con el cierre del jueves ($18.80).

Este retroceso se produce después de que el dólar registrara importantes ganancias el jueves, impulsado por datos económicos de Estados Unidos que fortalecieron las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo.

Aun así, la divisa se encamina a cerrar la semana con un avance acumulado de alrededor del 0.7%, aunque sin recuperar el nivel máximo de los últimos días.

 

En promedio, el dólar se compra en 17.80 pesos y se vende en 19.24 pesos en ventanillas bancarias / iStock

En promedio, el dólar se compra en 17.80 pesos y se vende en 19.24 pesos en ventanillas bancarias / iStock |

 

Precio del dólar en bancos y casas de cambio

En ventanillas bancarias y casas de cambio, el precio del dólar presenta variaciones:


Afirme  

Compra: 17.90  

Venta: 19.40

Banco Azteca    

Compra: 17.60

Venta: 19.29

BBVA    

Compra: 17.94

Venta: 19.08

Banorte   

Compra: 17.60

Venta: 19.15

Citibanamex    

Compra: 18.19

Venta: 19.23

Scotiabank    

Compra: 17.60

Venta: 19.30

 

 

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:  Mujer sorprende al pasear una llama por calles de San Juan del Río, Querétaro

Finanzas
Mas sobre:
Finanzas

Notas Relacionadas

 