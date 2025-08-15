Precio del dólar hoy 15 de agosto de 2025 en México: así abre el tipo de cambio

El dólar inició este viernes con una depreciación frente al peso mexicano, perforando el piso de los $18.80 que había alcanzado en la sesión previa. De acuerdo con datos de Google Finance, a las 07:00 horas (CDMX) la moneda estadounidense cotizaba en $18.72 pesos por unidad, lo que representa una baja de 0.4% en comparación con el cierre del jueves ($18.80).
Este retroceso se produce después de que el dólar registrara importantes ganancias el jueves, impulsado por datos económicos de Estados Unidos que fortalecieron las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo.
Aun así, la divisa se encamina a cerrar la semana con un avance acumulado de alrededor del 0.7%, aunque sin recuperar el nivel máximo de los últimos días.
Precio del dólar en bancos y casas de cambio
En ventanillas bancarias y casas de cambio, el precio del dólar presenta variaciones:
Afirme
Compra: 17.90
Venta: 19.40
Banco Azteca
Compra: 17.60
Venta: 19.29
BBVA
Compra: 17.94
Venta: 19.08
Banorte
Compra: 17.60
Venta: 19.15
Citibanamex
Compra: 18.19
Venta: 19.23
Scotiabank
Compra: 17.60
Venta: 19.30
