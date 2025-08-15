Precio del dólar hoy 15 de agosto de 2025 en México: así abre el tipo de cambio

El dólar inició este viernes con una depreciación frente al peso mexicano, perforando el piso de los $18.80 que había alcanzado en la sesión previa. De acuerdo con datos de Google Finance, a las 07:00 horas (CDMX) la moneda estadounidense cotizaba en $18.72 pesos por unidad, lo que representa una baja de 0.4% en comparación con el cierre del jueves ($18.80).

Este retroceso se produce después de que el dólar registrara importantes ganancias el jueves, impulsado por datos económicos de Estados Unidos que fortalecieron las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo.

Aun así, la divisa se encamina a cerrar la semana con un avance acumulado de alrededor del 0.7%, aunque sin recuperar el nivel máximo de los últimos días.

En promedio, el dólar se compra en 17.80 pesos y se vende en 19.24 pesos en ventanillas bancarias / iStock |

Precio del dólar en bancos y casas de cambio

En ventanillas bancarias y casas de cambio, el precio del dólar presenta variaciones:



Afirme

Compra: 17.90

Venta: 19.40

Banco Azteca

Compra: 17.60

Venta: 19.29

BBVA

Compra: 17.94

Venta: 19.08

Banorte

Compra: 17.60

Venta: 19.15

Citibanamex

Compra: 18.19

Venta: 19.23

Scotiabank

Compra: 17.60

Venta: 19.30

