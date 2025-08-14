Mujer sorprende al pasear una llama por calles de San Juan del Río, Querétaro

En un hecho inusual y que rápidamente generó conversación en redes sociales, una mujer fue captada paseando una llama por las calles del Centro Histórico de San Juan del Río, Querétaro.

El video, de aproximadamente 14 segundos, muestra a la mujer caminando con el animal atado con correa y collar, avanzando con calma junto al salón de fiestas Nube de Coco, sobre la calle Ignacio López Rayón. Las imágenes, compartidas por peatones, se viralizaron en cuestión de horas.

El video, de aproximadamente 14 segundos, muestra a la mujer caminando con el animal atado con correa y collar. / Captura de pantalla |

Durante el recorrido, que terminó en la esquina con la calle San Marcos, la llama se mostró tranquila y dócil. No se observó ninguna acción que implicara maltrato. Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento y se desconoce si el ejemplar pertenece a un habitante local o a un visitante.

En el municipio de San Juan del Río, Querétaro, una mujer acaparó las miradas por pasear con una mascota exótica por las calles de esta localidad. VIDEO: Emmanuel Rincón pic.twitter.com/xGyGsiyeIi — Fernando Dávila (@fdavilam) August 14, 2025

Aunque en comunidades rurales mexicanas es común ver caballos o burros en la vía pública, la presencia de una llama en una zona urbana resulta atípica. Estos animales, originarios de la región andina de Sudamérica, son más habituales en países como Perú o Bolivia, donde forman parte de actividades turísticas y agrícolas.

Estos animales, originarios de la región andina de Sudamérica, son más habituales en países como Perú o Bolivia. /Pixabay |

