Detienen en Cancún a “Lord Pádel” y su familia por agresión a instructor en torneo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que este 14 de agosto se ejecutó una orden de aprehensión contra Alejandro Germán “N”, conocido como “Lord Pádel”, así como contra su esposa Karla Alejandra “N”, su hijo Germán “N” y su socio Othón “N”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Los cuatro fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, cuando presuntamente intentaban salir del país. La captura se logró gracias a la coordinación entre la FGJEM, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Quintana Roo y la Coordinación Nacional Antisecuestro.

La investigación se deriva de una agresión ocurrida el 19 de julio durante un torneo en el club Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde un instructor fue golpeado de manera violenta por el empresario y varios de sus escoltas. En el video que circula en redes sociales se escucha al detenido decir: “Lo voy a matar”, lo que reforzó la acusación de intento de homicidio.

Durante el arresto, dos de los implicados presentaron copias de un amparo, pero al no estar oficialmente notificado a las autoridades, no impidió su traslado para continuar con el proceso legal.

El caso ha generado amplia indignación en redes sociales. El club Alfa Pádel emitió un comunicado donde aseguró que activó protocolos de seguridad y se deslindó de responsabilidades, mientras que la familia propietaria del club Golden Point, vinculada al empresario, declaró que los videos difundidos “muestran solo una parte de la historia”.

