Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el viernes 15 de agosto de 2025 en CDMX y EDOMEX?

El Programa Hoy No Circula del viernes 15 de agosto de 2025 afecta a los autos con engomado azul, placas terminadas en 9 y 0 y hologramas de verificación 1 y 2 en Ciudad de México y Estado de México. Están exentos de esta restricción los vehículos con el mismo engomado y terminación de placas que tengan hologramas 0 y 00, así como los autos eléctricos, híbridos y motocicletas.
¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?
En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.
¿Cómo sé si mi vehículo circula?
Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.
¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
