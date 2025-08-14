Fotomultas en la CDMX: No solo automovilistas, transeúntes también pueden ser sancionados

En la Ciudad de México, las fotocívicas no solo sancionan a automovilistas, sino también a peatones y ciclistas que cometen faltas que afectan la movilidad. La Secretaría de Movilidad (Semovi) recordó que el programa “no solamente está enfocado para los automovilistas”, sino que también puede multar a quienes obstruyan la vía pública o incumplan el reglamento de tránsito.

Incluso acciones como colocar objetos para apartar lugares en la calle pueden derivar en multas de hasta 2,389 pesos./ RS |

Todos los vehículos con placas de la CDMX inician cada semestre con 10 puntos, que se reducen al cometer infracciones. Si un automovilista pierde dos o más, deberá realizar cursos o trabajo comunitario antes de poder verificar su unidad.

Las cámaras automatizadas detectan conductas como exceso de velocidad, uso de celular al manejar, pasarse la luz roja, invadir carriles exclusivos o ciclovías, detenerse sobre pasos peatonales, circular sin cinturón de seguridad, estacionarse en doble fila o en zonas prohibidas, entre otras. Incluso acciones como colocar objetos para apartar lugares en la calle pueden derivar en multas de hasta 2,389 pesos.

Las cámaras automatizadas detectan conductas como exceso de velocidad, uso de celular al manejar, pasarse la luz roja. / Pixabay |

Para revisar el estatus de puntos o infracciones, los usuarios pueden ingresar al portal de trámites con su Llave CDMX, consultar con el número de placa y, en caso de tener menos de 10 puntos, cumplir con las sanciones correspondientes para recuperarlos.

La Semovi insiste en que este modelo “no es recaudatorio”, sino que busca mejorar la seguridad vial y fomentar una cultura de respeto a las normas, tanto para conductores como para peatones y ciclistas.

La Semovi insiste en que este modelo “no es recaudatorio”, sino que busca mejorar la seguridad vial. / RS |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum le responde a Trump: “En México, el pueblo manda”