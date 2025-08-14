Sheinbaum le responde a Trump: “En México, el pueblo manda”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que “México hace lo que le decimos”. Durante su participación en la celebración del Día del Cine Mexicano en la Cineteca Nacional, ubicada en la Cuarta Sección de Chapultepec, Sheinbaum fue contundente: “En México, el pueblo manda”.

Sheinbaum fue contundente: “En México, el pueblo manda”./ AP |

En su mensaje, resaltó que la recuperación de la Cuarta Sección de Chapultepec es una muestra del compromiso por devolver espacios públicos a la ciudadanía. La mandataria subrayó que convertir una zona militar en un espacio cultural abierto al público es también “justicia ambiental”, al rescatar la naturaleza y garantizar el acceso a la cultura para quienes históricamente han sido excluidos.

En México, el pueblo manda. pic.twitter.com/XR1bA6lTDr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2025

El evento formó parte del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, una iniciativa del gobierno federal para transformar áreas antes restringidas en espacios recreativos y culturales. Sheinbaum recordó que este tipo de acciones fortalecen la participación ciudadana y consolidan el derecho al disfrute del patrimonio común.

Con este mensaje, la presidenta buscó no solo responder a las declaraciones de Trump, sino también reafirmar la soberanía nacional y la importancia de que las decisiones en México se tomen con base en el mandato popular.

Donald Trump, quien afirmó que “México hace lo que le decimos”. / AP |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: José Madero Estadio GNP Seguros 2026: ¿Cuánto cuestan los boletos y cuándo inicia la venta?