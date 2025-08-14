El alcalde Jacobo Rodríguez se hace el antidoping (al fin)… y ya hasta quiere obligar a todos

Después de esquivar el tema (y con confrontación incluida), el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, terminó por ceder a la presión pública y se realizó una prueba de antidoping junto con miembros de su gabinete.

El edil morenista acudió este jueves al Laboratorio Zamarrón, donde se aplicó la prueba frente a medios de comunicación y esperó pacientemente a que le entregaran los resultados. El veredicto: negativo a consumo de opiáceos, metanfetaminas, cocaína, anfetaminas y marihuana.

“Esta medida no obedece a presiones políticas, sino a mi disponibilidad con la transparencia”, declaró Rodríguez.

Una reportera logró que el alcalde se hiciera el antidoping / Redes Sociales|

“Es un show político”: Rodríguez

Rodríguez González no perdió la oportunidad de calificar el tema del antidoping como “un show político” que, según él, solo busca afectarlo. Aseguró que continuará trabajando para que Piedras Negras se mantenga como “el municipio fronterizo más seguro del país.”

Y para cerrar con broche de oro, anunció que presentará una iniciativa al Congreso de Coahuila para que todos los alcaldes, regidores, secretarios y hasta el gobernador se hagan también el antidoping.

El alcalde salió negativo a todo y ahora buscará que los políticos se hagan la prueba / Redes Sociales|

Todo comenzó con una pregunta incómoda

La polémica arrancó días antes, cuando una reportera local lo cuestionó en su conferencia mañanera sobre si él mismo estaría dispuesto a realizarse la prueba toxicológica, luego de que promovió su aplicación a bomberos y empleados municipales.

Rodríguez no se lo tomó bien. “Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?”, respondió visiblemente molesto.

La comunicadora aclaró que “solo hacía su trabajo”, pero el alcalde replicó: “¿Por qué hiciste esa pregunta? ¿Le preguntaste eso a Norma, a Claudio, a Brígido Moreno, a Manolo, a Memo Ruiz?” Pese al arranque de enojo, hoy el alcalde salió limpio, pero con nueva cruzada bajo el brazo: que todos se hagan la prueba.

Jacobo Rodríguez explotó ante la pregunta de la prueba del antidoping / Redes Sociales|

