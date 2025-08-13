VIDEO: Alcalde de Morena explota contra reportera que le preguntó si se haría el antidoping

El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez González, protagonizó una confrontación con una reportera local luego de que ella le preguntó si estaría dispuesto a realizarse un examen antidoping y hacer público el resultado, como ejemplo para el personal del municipio.

Durante la conferencia de prensa que ofrece cada mañana, la periodista retomó una declaración del edil emitida el día anterior, en la que apoyó la aplicación de pruebas toxicológicas a bomberos y empleados de otras áreas municipales. Ante la pregunta directa sobre si él mismo se sometería a un examen, Rodríguez respondió de forma evasiva y visiblemente molesto: “Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?”.

El alcalde Jacobo Rodríguez enfureció con la pregunta de la reportera / Redes Sociales|

Pese a que la comunicadora reiteró que solo hacía su trabajo, el presidente municipal continuó: “¿Por qué hiciste esa pregunta? ¿Le preguntaste eso a Norma (González, ex alcaldesa), a Claudio (Bres Garza, ex alcalde fallecido)? ¿A quién más le has preguntado? ¿Le has preguntado a Brígido Moreno (diputado federal de Morena), a Manolo (Jiménez, gobernador), a Memo Ruiz (diputado local del PRI)?”

Al final, el alcalde no respondió si se haría o no el antidoping, ni si daría a conocer los resultados.

Acumulación de escándalos

El actual edil de Morena ha enfrentado diversas controversias desde que asumió el cargo. En marzo, destituyó a su secretario del ayuntamiento, Armando Ignacio García Villarreal, a quien acusó de extorsión y de cobrar doble sueldo en el Panteón Municipal. El funcionario respondió que el alcalde intentó sobornarlo para que renunciara, lo que exhibió fracturas en el gobierno local.

Ese mismo mes, Rodríguez fue retenido en la frontera con Estados Unidos en compañía de una mujer venezolana, situación que generó comentarios en redes sociales y acusaciones de presunto tráfico de influencias. “No se metan en mi vida personal”, pidió el alcalde entonces.

La reportera cuestionó al mandatario local para realizarse la prueba / Redes Sociales|

En junio, admitió que su relación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas “está rota”, y acusó al gobierno estatal de frenar proyectos educativos y obras públicas en Piedras Negras por motivos políticos.

Matutinas con oración… y confrontación

Sus conferencias de prensa matutinas también han sido criticadas por comenzar con oraciones religiosas y por su estilo frontal ante preguntas incómodas, lo que ha levantado cuestionamientos sobre el respeto a la laicidad y la sobriedad institucional.

En mayo, Rodríguez denunció amenazas de muerte recibidas durante la transmisión en vivo de la Cabalgata del Norte. La Fiscalía estatal inició una investigación y se reforzó su seguridad personal.

