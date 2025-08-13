WhatsApp Web presenta fallas este 13 de agosto; usuarios reportan caída global

En pleno miércoles 13 de agosto, WhatsApp Web colapsó. Miles de usuarios comenzaron a reportar fallas a partir de las 13:24 horas, según datos del portal DownDetector, plataforma especializada en monitorear interrupciones de servicios digitales en tiempo real.

De acuerdo con los reportes recabados, el 78% de las quejas están relacionadas con la versión web de la app, mientras que el 13% tiene que ver con problemas de conexión al servidor y el 9% con el envío de mensajes. En total, hasta el momento se han registrado más de 400 incidentes.

Usuarios afectados señalan que al intentar ingresar a WhatsApp Web, la pantalla queda en estado de carga infinita sin mostrar los mensajes ni permitir el inicio de sesión. Aunque la aplicación móvil sigue funcionando sin inconvenientes, la caída de su versión de escritorio ha generado confusión, sobre todo entre quienes usan el servicio para fines laborales.

¿Qué dijo WhatsApp?

Hasta las 15:38 horas no había una postura oficial sobre el motivo de la interrupción. Sin embargo, por la mañana, WhatsApp emitió una declaración relacionada con un intento del gobierno ruso por bloquear la aplicación, aunque no existen pruebas que vinculen ambos hechos.

Lo cierto es que la falla generó molestia entre los usuarios y cientos de publicaciones en redes sociales con memes, quejas y bromas sobre la caída. Para algunos, ya comenzó a restablecerse la conexión con la versión web de la plataforma.

