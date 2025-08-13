VIDEO: Conductora ‘De Primera Mano’ rompe en llanto y anuncia su divorcio ¿Cuál fue la causa?

Érika González, conductora del programa De Primera Mano, sorprendió a la audiencia al anunciar en vivo su divorcio del chef Giuseppe Lo Buono, a tan solo un año de haberse casado en una lujosa ceremonia en Italia.

Entre lágrimas, la periodista explicó que fue una decisión difícil pero necesaria: “He decidido terminar mi matrimonio, quiero aclarar que no fue una decisión impulsiva, sencilla, pero sí muy necesaria (…) Mis días han sido muy difíciles, con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas…”, expresó con la voz entrecortada.

En pleno programa, Érika González decidió abrir su corazón con el público / Redes Sociales|

Así se despide de su historia

González se mostró conmovida al declarar que esta etapa ha llegado a su fin y que se siente en paz con su decisión.

“Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía. Estoy enfocada en sacar, en seguir adelante con valentía, porque hay que ser valientes cuando ya no se puede más”, dijo.

La también periodista agradeció al público por las muestras de apoyo que ha recibido: “Quiero agradecer a quienes, sin saber nada, me escribían con mucho cariño preguntándome si estaba bien. Estoy bien, aunque duele, obviamente. Estoy en paz con la decisión, ha sido muy triste pero también ha sido muy liberador…”.

La conductora no pudo evitar sentirse triste y llegar a las lágrimas / Redes Sociales|

¿Y qué pasó con Giuseppe?

Aunque Érika no reveló detalles, el periodista Michelle Ruvalcaba reveló en su canal de YouTube que uno de los motivos de la ruptura habría sido la distancia: ella vive en Ciudad de México, mientras que Giuseppe trabaja en Monterrey.

“El marido la dejó”, sentenció Ruvalcaba. Al parecer, tras intentar vivir juntos en la capital, Giuseppe regresó al norte del país, dejando atrás su matrimonio con la conductora.

Una boda de cuento…

La historia de amor entre Érika y Giuseppe comenzó en 2022 y culminó en una boda civil íntima, seguida por una gran celebración en un castillo en Italia en agosto de 2024.

Pese a las apariencias de cuento de hadas, usuarios en redes señalaron que el chef no parecía muy feliz durante la ceremonia, lo que desató rumores que hoy parecen confirmarse.

