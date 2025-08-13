CDMX ofrece paseos históricos gratuitos para descubrir su pasado colonial

La Ciudad de México está viva… y su historia también. Este agosto, la Secretaría de Cultura capitalina celebra 40 años del programa Paseos Históricos, una iniciativa que transforma plazas, calles y monumentos en auténticas clases de historia al aire libre, sin costo alguno.

Todos los domingos de agosto, guías especializados en historia conducirán recorridos por sitios emblemáticos como el Centro Histórico, el Bosque de San Juan de Aragón, Coyoacán y Paseo de la Reforma, para invitar a los capitalinos a mirar con nuevos ojos su entorno cotidiano.

Los paseos no tienen ningún costo y son por la mañana / Especial|

Viaja al pasado con Carlota y Maximiliano

Uno de los paseos más llamativos será el del domingo 17 de agosto, que revivirá el siglo XIX con un recorrido en compañía de los personajes históricos Carlota y Maximiliano. La caminata recorrerá el Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz, donde se darán cita los asistentes a las 10:45 horas, para conocer la historia de esta avenida icónica y sus monumentos más representativos.

Historias que brotan del Bosque de Aragón

El domingo 24 de agosto, el Bosque de San Juan de Aragón revelará su transformación, de una antigua hacienda novohispana a uno de los pulmones más importantes de la ciudad. El punto de encuentro será el Acceso 4 del Bosque, ubicado sobre Avenida 412 en San Juan de Aragón IV Sección, Gustavo A. Madero.

Todos los domingos de agosto los paseos serán en diferentes puntos / Especial|

Cierre de mes con memoria y resistencia

El último recorrido del mes será el domingo 31 de agosto, en Coyoacán, con una caminata que recorrerá el Museo Nacional de las Intervenciones, el Templo de Churubusco y el Parque Xicoténcatl. Se reflexionará sobre la historia de la resistencia militar de la capital y las cicatrices que dejaron las invasiones.

Los paseos son totalmente gratuitos y no requieren registro previo. Solo necesitas llegar al punto de encuentro indicado, en cada fecha, a las 10:45 horas, y buscar a los guías con chaleco café con la leyenda “Paseos Históricos”. La ciudad tiene voz propia. Este agosto, camina sus historias y redescubre sus secretos.

Es momento de conocer los lugares que tiene mucho que decirnos / Especial|

