¿Qué es la ‘estafa del nieto’? ¿Y cómo opera esta red que engañó a 400 abuelitos?

La confianza de cientos de adultos mayores fue traicionada de la forma más vil: con una llamada telefónica. Fiscales federales de Massachusetts destaparon una red de estafadores que, desde República Dominicana, lograron engañar a más de 400 personas mayores en Estados Unidos con la llamada “estafa del nieto”, robando al menos 5 millones de dólares.
De acuerdo con NBC News, los estafadores llamaban por teléfono a sus víctimas fingiendo ser sus nietos y aseguraban haber tenido un accidente automovilístico o estar bajo arresto. En esa supuesta emergencia, pedían dinero con urgencia para salir del “problema”. Algunas víctimas incluso recibieron más de una llamada, con nuevas mentiras y supuestas situaciones extremas, que terminaron vaciando sus ahorros.
¿Quiénes estaban detrás?
El Departamento de Justicia de EU presentó cargos contra 13 personas de origen dominicano, a quienes señala como responsables de operar una sofisticada red de call centers en República Dominicana. Contrataban a personas que hablaran inglés fluido para que se hicieran pasar por familiares de las víctimas o por abogados.
Pero no se quedaban en la llamada: una vez que convencían a la víctima, enviaban cómplices directamente a sus casas para recoger el dinero en efectivo. En muchos casos, los delincuentes sabían el nombre real del nieto, y en otros, usaban frases genéricas como “soy tu nieto mayor” para generar confusión y urgencia.
El golpe emocional
El método funcionaba porque apelaba a lo más íntimo: el cariño y la preocupación de los abuelos por sus nietos. “La estafa del nieto” ha sido una de las más efectivas en tiempos recientes en EU, y lo peor es que algunas víctimas ni siquiera sabían que habían sido engañadas hasta mucho después.
El caso ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a este tipo de fraudes, y ya se promueve una campaña nacional para que los familiares estén atentos y eviten que sus seres queridos caigan en este tipo de engaños.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OLINIA: EL COCHE ELÉCTRICO MEXICANO CON ALEBRIJE Y SELLO CULTURAL