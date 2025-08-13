Metro CDMX investiga caso de discriminación tras negar acceso a mujer trans en vagón exclusivo

El caso ocurrió en la estación Merced y fue captado en un video que se viralizó en redes; el Metro anunció una investigación y posibles sanciones
Mariana Alcántara Contreras
| 2025-08-13
El video se volvió viral en redes sociales.
|
Captura de pantalla
| 13 Ago, 2025

La red del Metro de la Ciudad de México enfrenta críticas tras la difusión de un video en el que una mujer transgénero, identificada como Alexa Andrade, es impedida de ingresar a un vagón exclusivo para mujeres por una agente de seguridad. El incidente tuvo lugar la tarde del martes 12 de agosto en la estación Merced de la Línea 1, que conecta Pantitlán con Observatorio.

En las imágenes, la oficial identificada por medios como L. Lira C. le dice a la usuaria: “Estás en un área especial para mujeres y tú no eres mujer”. Posteriormente, refuerza su argumento con la frase: “eres un caballero”, mientras realiza gestos que cuestionan la identidad de género de la afectada. Alexa respondió preguntando si había infringido alguna norma, a lo que la agente contestó únicamente con gestos despectivos.

La viralización del material provocó indignación y un amplio debate en redes sociales. Ante esto, el Metro CDMX emitió un comunicado institucional en el que señaló: “Lamentamos lo sucedido. Se llevará a cabo una investigación para verificar que la actuación del personal de seguridad se haya realizado conforme a los protocolos y, en su caso, se aplicarán la sanción correctiva correspondiente. El Metro opera bajo lineamientos que promueven la inclusión y el respeto a la diversidad. Invitamos a todas las personas usuarias a denunciar cualquier acto de discriminación por motivo de género que se presente en la red”.

 

 

El hecho ha reabierto la discusión sobre la aplicación de los protocolos de no discriminación en el transporte público capitalino y la necesidad de garantizar un trato digno y respetuoso hacia personas de todas las identidades de género.

 

