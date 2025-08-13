Geovanna Ramírez aparece muerta bajo extrañas circunstancias; fue exlocutora de EXA Monterrey

La noche del domingo 10 de agosto, autoridades de Silao, Guanajuato, encontraron el cuerpo sin vida de Geovanna Edith Ramírez, exlocutora de EXA Monterrey y presentadora en Azteca Noreste. El hallazgo ocurrió en la calle Queta Jiménez, colonia Estrella, y fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

De acuerdo con los reportes preliminares, no se encontraron signos visibles de violencia en el lugar. / FB |

En un comunicado oficial, la dependencia señaló: “La Fiscalía General del Estado informa que, el domingo 10 de agosto de 2025, se recibió un reporte por parte de Seguridad Pública del municipio de Silao, sobre la localización de una persona fallecida del sexo femenino en la colonia La Estrella… Tras las primeras indagatorias, se ha confirmado que se trata de Geovanna Edith ‘N’”.

De acuerdo con los reportes preliminares, no se encontraron signos visibles de violencia en el lugar, aunque la investigación sigue a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios para esclarecer las causas del deceso.

Según información difundida por TVNotas, en la zona donde fue localizado el cuerpo se habrían encontrado botellas de bebidas alcohólicas, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado esta versión y no se han emitido detalles adicionales

El hallazgo ocurrió en la calle Queta Jiménez, colonia Estrella. / RS |

Trayectoria profesional y empresarial

Originaria de Guanajuato, Geovanna Ramírez estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de León y cursó locución profesional en el Centro de Capacitación de MVS Radio. Destacó en programas como Niñas Regias, Niñas Bien en EXA Monterrey, además de colaborar en La Mejor Monterrey, Azteca Noreste y XEFB-AM.

En el ámbito empresarial, fue socia mayoritaria de Inplo S.A. de C.V., dedicada a sistemas contra incendios y servicios sanitarios, y propietaria del bar Las Cinco Coronelas, ambos en Silao.

En Silao, Guanajuato, localizaron el cuerpo con huellas de violencia de Geovanna Edith, ex locutora de Exa Monterrey (Información en el enlace) https://t.co/VFbZzZzE3X pic.twitter.com/OTikSUdNHk — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) August 12, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Lista de los 26 narcos entregados por México a EE.UU., incluido el tío de Ovidio Guzmán