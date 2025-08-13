Muere Nobuo Yamada (NoB), voz de “Pegasus Fantasy” de Los Caballeros del Zodiaco

El mundo del anime y la música está de luto. Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB y famoso por interpretar el icónico tema de apertura “Pegasus Fantasy” del anime Los Caballeros del Zodiaco, murió el pasado 9 de agosto a las 13:39 horas (tiempo de Japón) a los 61 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer de riñón.

Famoso por interpretar el icónico tema de apertura “Pegasus Fantasy” del anime Los Caballeros del Zodiaco. / RS |

La noticia fue confirmada por su agencia MOJOST, que en un comunicado señaló: “Nuestro artista NoB (Nobuo Yamada) falleció pacíficamente a la 1:39 p.m. del 9 de agosto, después de una larga batalla contra el cáncer de riñón”.

Nacido el 20 de enero de 1964 en Osaka, Japón, Yamada inició su carrera como vocalista de la banda de hard rock MAKE-UP en 1984. Con esta agrupación interpretó los temas “Pegasus Fantasy” y “Blue Forever”, ambos parte fundamental de la banda sonora de Saint Seiya.

En 2018 le fue diagnosticado cáncer de riñón, enfermedad contra la que luchó durante siete años. A pesar del desgaste físico, continuó activo en la música y, de acuerdo con su agencia, “incluso el día antes de su fallecimiento, habló sobre los arreglos de las canciones que había compuesto y sobre el escenario en el que actuaría. Trabajó como la ‘estrella de rock NoB’ hasta el final”.

Su funeral se realizó de manera privada a petición de su familia, aunque se prevé que en los próximos días se lleve a cabo un evento público para que sus seguidores puedan rendirle homenaje.

Nobuo Yamada deja un legado imborrable en la cultura popular, especialmente entre los fanáticos del anime, quienes lo recuerdan como la voz que marcó generaciones con uno de los openings más emblemáticos en la historia de la animación japonesa.

Nacido el 20 de enero de 1964 en Osaka, Japón, Yamada inició su carrera como vocalista de la banda de hard rock MAKE-UP en 1984. / RS |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:SSC-CDMX lanza alerta por riesgos en videojuegos en línea: así puedes proteger a los menores