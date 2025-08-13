Ana Karen Sotero regaña a diputados en el Congreso CDMX durante entrega del Premio de la Juventud 2025

Durante la entrega del Premio de la Juventud 2025 en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Karen Sotero Salazar, de 23 años, aprovechó su intervención para expresar un enérgico reclamo a los diputados presentes, señalando su falta de atención y compromiso con los problemas que enfrenta la juventud capitalina.

En su discurso, Sotero Salazar, miembro del Club de Debate Poder Cultural y reconocida por sus aportes en áreas académicas y sociales, expresó:

“Me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso, están en sus propias conversaciones. ¿¡Qué clase de actitud es esta!? Es injusto, es una burla...”

La joven destacó que, a pesar de los logros individuales, la juventud enfrenta desafíos significativos, como la falta de seguridad laboral, acceso limitado a servicios de salud y educación, y el creciente problema del narcotráfico que afecta a comunidades enteras. Mencionó específicamente su barrio, San Isidro del Cobradero Labrador, como ejemplo de una zona olvidada por las autoridades.

Sotero Salazar concluyó su intervención con un llamado a la acción:

“¡Juventud de México! ¡Hoy y siempre seremos revolucionarios!”

