¿Qué TAG dejarán de funcionar y cómo renovarlos antes de que sea tarde?

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que todos los dispositivos TAG IAVE cuyo número de serie inicia con “009” dejaron de funcionar a partir del 10 de agosto de 2025, como parte de la actualización tecnológica del sistema de cobro electrónico en autopistas y puentes.

Los usuarios pueden identificar si su dispositivo está afectado revisando los primeros tres dígitos del número de serie, ubicado debajo del código de barras. Si inicia con “009”, será necesario renovarlo para continuar usando el telepeaje sin contratiempos.

De acuerdo con CAPUFE, esta renovación busca modernizar la infraestructura de cobro. / RS |

Cómo renovar el TAG IAVE

Ingresa al portal oficial iave.capufe.gob.mx. Indica el número de dispositivos a renovar. Completa el formulario con tus datos personales. Selecciona la caseta de cobro donde recogerás el nuevo TAG. Realiza el pago de 90 pesos por dispositivo. Acude con tu identificación oficial y comprobante de pago para recogerlo.

El nuevo TAG se activa en un plazo máximo de 48 horas y mantiene las mismas condiciones de recarga: mínimo 200 pesos y máximo 3,000 pesos.

Si inicia con “009”, será necesario renovarlo para continuar usando el telepeaje sin contratiempos./ `Pixabay |

Alternativas de telepeaje

Además del TAG IAVE, los automovilistas pueden optar por otros dispositivos compatibles como Televía, EasyTrip, PASE y ViaPass, disponibles en tiendas de conveniencia, en línea y con opción de envío a domicilio.

Motivo de la actualización

De acuerdo con CAPUFE, esta renovación busca modernizar la infraestructura de cobro, agilizar el flujo vehicular y reducir fallas en la lectura de dispositivos.

El nuevo TAG se activa en un plazo máximo de 48 horas. / Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Evita multas en CDMX y Edomex: cuándo verificar tu auto, cuánto pagar y quién se salva