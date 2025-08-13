Mar Contreras y Ninel Conde protagonizan fuerte discusión en ‘La Casa de los Famosos México’

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México vivió uno de sus momentos más tensos la noche del martes 12 de agosto, cuando Ninel Conde y Mar Contreras protagonizaron una fuerte discusión que rápidamente acaparó la atención en redes sociales.

Durante la segunda función de cine, las participantes de diferentes cuartos —Ninel Conde del “Cuarto Día” y Mar Contreras del “Cuarto Noche”— comenzaron a intercambiar opiniones que rápidamente subieron de tono.

Mar Contreras reprochó sentirse excluida del grupo de mujeres y recordó a Ninel algunos momentos en los que supuestamente se impidió la convivencia con integrantes de su cuarto.

En respuesta, la cantante defendió a sus compañeras:

“Se me hace una falta de respeto para mí y para ellas que pienses que son unas tontas, manipulables. No es personal. No pienses que todo gira alrededor tuyo. Ellas hacen lo que ellas quieren”.

Mar Contreras negó haber llamado “tontas” a nadie y pidió a Ninel que no le atribuyera palabras que no dijo:

“No pongas palabras en mi boca. Te veo ofendida”.

Ante la intensidad de la conversación, ambas decidieron dar por terminada la discusión, aunque quedó claro que la relación entre las dos sigue siendo tensa.

Cara a cara 🥊 Ninel VS Mar, ninel cada vez queda más como payaso 🤡 si estamos viendo el 24/7 y sabemos que si las manipula #LaCasaDeLosFamososMx #marcontreras #NinelConde pic.twitter.com/jDdi5uDYcN — Ulises (@_heberulises) August 13, 2025

