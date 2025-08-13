Precio del dólar hoy 13 de agosto de 2025 en México: así amaneció la compra y venta en bancos

El dólar estadounidense inició este miércoles con una cotización oficial de 18.59 pesos por unidad, de acuerdo con el Banco de México (Banxico), nivel que servirá como referencia para el pago de obligaciones en moneda extranjera.

El tipo de cambio es un indicador clave para la economía mexicana, ya que refleja la fortaleza del peso frente a otras divisas internacionales, particularmente el dólar. Factores como la incertidumbre política global, tensiones comerciales y condiciones económicas externas pueden influir de manera significativa en su valor.

Precio del dólar en bancos y casas de cambio

En ventanillas bancarias y casas de cambio, el precio del dólar presenta variaciones:



Afirme

Compra: 19.00

Venta: 20.70

Banco Azteca

Compra: 19.10

Venta: 20.20

BBVA

Compra: 18.90

Venta: 20.43

Banorte

Compra: 19.15

Venta: 20.80

Citibanamex

Compra: 19.15

Venta: 20.26

Scotiabank

Compra: 18.00

Venta: 21.50

En las últimas semanas, el peso mexicano ha mostrado estabilidad frente al dólar, apoyado por un entorno internacional con menor volatilidad cambiaria. Sin embargo, los mercados continúan atentos a factores como las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, los precios internacionales de materias primas y la actividad económica global, que podrían influir en la paridad USD/MXN.

